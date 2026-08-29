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Любимец отбелязва 57 години от обявяването си за град

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Любимец отбелязва 57 години от обявяването си за град
Любимец отбелязва 57 години от обявяването си за град
На снимката: Изглед от град Любимец и моста над река Марица. Снимка: Владимир Шоков, БТА
Любимец,  
29.08.2026 06:30
 (БТА)

Любимец отбелязва 57 години от обявяването си за град, съобщиха от местната администрация. Датата 29 август е и официален празник на населеното място.

Тържествената програма започна на 24 август с изложби, концерти, кинопрожекции, творчески работилници за деца. Кулминацията е тази вечер на централния площад „Трети март" с концерта на народната певица Светла Дукатева.

„Градът ни е малък по територия, но голям с хората си, с мечтите им и трудолюбието", се казва в поздравителния адрес на кмета на общината Анастас Анастасов, публикуван на сайта на Общината. Нека децата ни растат тук с гордост, спокойствие и желание за развитие, а възрастните хора да усещат сигурност и уважение в дните си. Нека съумеем да запазим духа на града ни, който носи в себе си не само традиции, история и култура, но и стремеж да се превърне в по-красиво, модерно и привлекателно място за живеене, добавя Анастасов в посланието си.

Любимец е обявен за град с указ на Президиума на Народното събрание през 1969 г., който е публикуван в „Държавен вестник", брой 68 от 29 август 1969 година.

Миналата година за Деня на Любимец в две вечери със свои изпълнения гостуваха рок-група „Тангра", изпълнителката Роси Пейчева и Танцова формация „Балканджии"

/МК/

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