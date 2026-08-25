Вътрешният министър Демерджиев призова съда да приключи делото за гибелта на двамата полицаи в Бургас

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министър Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на паметта на служителите на Първо районно управление – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си, докато изпълняваха служебните си задължения – спряха автобус, превозващ мигранти през България незаконно. На церемонията Демерджиев призова четири години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи.

„България не е изпълнила дълга си към тях“, каза Демерджиев и призова представителите на съдебната власт да направят всичко необходимо, за да бъде постановен окончателен съдебен акт и делото да приключи.

Министърът припомни, че Атанас Градев и Йордан Илиев са загинали при изпълнение на служебния си дълг в опит да спрат автобуса с незаконни мигранти. По думите му двамата са защитили своите съграждани и държавата, като са жертвали живота си, за да изпълнят докрай задълженията си.

„Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени“, заяви Демерджиев. Той каза, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи.

Демерджиев се обърна и към близките на загиналите полицаи, като ги увери, че макар да са загубили членове на семействата си, завинаги остават част от семейството на Министерството на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България.

На церемонията присъстваха директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, областният управител на Бургас Дико Диков, заместник областните управители Веселин Анестиев и Георги Маджаров, кметът на Бургас Димитър Николов, кметът на Царево Марин Киров, заместник-административният ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас прокурор Йовита Григорова, административните ръководители на Окръжна и Районна прокуратура – Бургас прокурорите Георги Чинев и Мария Маркова, както и представители на местната власт, прокуратурата, МВР и Спешна помощ.

Кметът на Бургас Димитър Николов подчерта, че преди четири години са загинали „двама достойни бургаски мъже, достойни служители на българската полиция“, които със смелата си постъпка са защитили живота, здравето и безопасността на хората в града. Той заяви, че общината ще продължи да се грижи за изграденото в тяхна чест мемориално място и да пази паметта за подвига им.

Областният управител Дико Диков определи гибелта на Атанас Градев и Йордан Илиев като „отворена рана“ за Бургас и региона. Той подчерта, че е недопустимо полицаи да загиват при изпълнение на служебния си дълг и че с всяка подобна смърт обществото губи не само достойни служители на закона, но и „частица от държавността“.

По думите на Диков двамата полицаи са предотвратили по-голяма трагедия, като са поставили безопасността на хиляди жители и гости на Бургас пред собствения си живот. Той определи постъпката им като акт на доблест, себеотрицание и патриотизъм и призова служителите на МВР да пазят паметта за тях с достойнство, както и да се пазят един друг.

Церемонията завърши с едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев.