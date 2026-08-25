В Тетевен започва ремонт на три улици по проект на прогнозна стойност близо 930 хил. евро

В Тетевен тази седмица започват строително-ремонтните дейности по три улици: „Димитър Благоев“, „Симеон Куманов“ и част от ул. „Полковник Орлов“, съобщиха от общинската администрация. Общата дължина на участъците, предвидени за ремонт, е приблизително 1,4 км.

Ул. „Димитър Благоев“ е една от основните транспортни артерии на града и осигурява достъп до Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Ангел Пешев“ и село Бабинци, уточниха от Общината.

Дейностите са по проект „Основен ремонт и рехабилитация на улици в границите на урбанизираната територия на град Тетевен“, реализиран с безвъзмездна финансова помощ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Според регистъра на Агенцията по обществени поръчки прогнозната стойност на дейностите е близо 930 000 евро.

Предвижда се цялостна рехабилитация на пътната настилка чрез фрезоване на съществуващия асфалт и полагане на два нови асфалтови пласта – неплътен и плътен асфалтобетон. Амортизираните бетонови бордюри ще бъдат подменени, а на определени места ще бъде обновена и тротоарната настилка.

Проектът включва още вертикална сигнализация, хоризонтална пътна маркировка, дейности по подобряване на отводняването и транспортно-експлоатационните характеристики на улиците, както и изграждане на тръбно-канална мрежа за комуникационна инфраструктура.

По време на ремонта ще бъде въведена временна организация на движението. Работата ще се извършва по участъци и на части от пътното платно, за да се осигури възможност за преминаване. Движението ще се регулира с временна сигнализация, а при по-дълги работни участъци ще се използват и светофарни уредби.

Целта на проекта е подобряване на пътната и пешеходната инфраструктура, повишаване на безопасността на движението и осигуряване на по-дълъг експлоатационен живот на обновените улици.

От Община Тетевен призовават гражданите и водачите на моторни превозни средства за повишено внимание в районите, в които ще се извършват строително-ремонтните дейности.

Със средства по Инвестиционната програма за общините и от Държавен фонд „Земеделие“ в Тетевенско се извършва ремонт на улици както в града, така и в няколко от селата.