Близо 34 хил. ампули анаболни стероиди са иззети при акция на полицията в Хасково

Близо 34 хил. ампули и над 256 хил. таблетки анаболни стероиди са иззети при полицейска акция в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Криминалисти са задържали първоначално 30-годишен мъж пред входа на пощенска станция в града, непосредствено преди да изпрати пратка с кутии, съдържащи ампули и блистери. При появата на полицаите мъжът побягнал, но бил задържан. При личния му обиск са открити 100 кутии със стероиди, за продажбата на които се изисква лекарско предписание.

Около половин час по-късно служителите проверили и търговски обект на улица „Дунав“, стопанисван от дружество с управител 43-годишна хасковлийка. В подземен етаж на обекта са открити 7145 кутии, съдържащи 33 918 ампули и 256 516 таблетки анаболни стероиди от различни марки. За тях управителката не е представила документи за произход.

По двата случая са образувани полицейски преписки.

При предходна проверка в края на юли на лек автомобил с чужда регистрация, пристигнал от Турция на ГКПП „Капитан Андреево“, в личния багаж на украинския водач бяха открити общо 774 кутии с лекарства и хранителни добавки.