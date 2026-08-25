Екипи на „Социално подпомагане“ тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера

От днес екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Екипите ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат.

Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

Още снощи екипи на Дирекция "Социално подпомагане" в Батак и Пещера са посетили наводнените имоти заедно с общинските кризисни щабове и са предложили подслон на пострадалите. Засегнатите семейства са предпочели да се настанят при близки и роднини.

Продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна при наводнението след проливните дъждове вчера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Няколко къщи в квартал „Луковица“ в Пещера и на територията на баташкото село Нова Махала бяха наводнени след проливния дъжд в понеделник, а няколко часа полицията издирва с дрон и следови кучета изчезналия 58-годишен. Пътят Пещера – Батак остава затворен, а шофьорите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара – гара Костандово – Ракитово – Батак.

Заради пороя река Стара река е излязла от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово, община Брацигово. Бедствено положение беше обявено и в общините Струмяни и Сатовча. До момента няма информация за бедстващи хора.

Екипите на дирекциите „Социално подпомагане“ са в постоянна комуникация с областните и общинските структури в страната и в случай на необходимост са в готовност да реагират в подкрепа на пострадали хора.