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Унищожени са канабисови растения с общо тегло над 267 кг в землищата на Сандански и Гоце Делчев

Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова
Унищожени са канабисови растения с общо тегло над 267 кг в землищата на Сандански и Гоце Делчев
Унищожени са канабисови растения с общо тегло над 267 кг в землищата на Сандански и Гоце Делчев
Снимка: ГД „Гранична полиция“, архив
Гоце Делчев,  
25.08.2026 11:02
 (БТА)

Около 211 канабисови растения с общо тегло около 267,065 килограма са открити и унищожени на 24 август при действия на криминалисти от Районните управления (РУ) на МВР в Сандански и Гоце Делчев срещу отглеждането, съхранението и разпространението на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Благоевград.

При действията на служителите на РУ-Сандански са установени около 183 растения с общо тегло около 225,065 килограма. Те са били засадени в обособени ниви в местностите Каканица и Чардако, в землището на село Хърсово, община Сандански.

Други около 28 канабисови растения с общо тегло около 42 килограма са открити от криминалисти на РУ-Гоце Делчев в обезлесен участък в землището на село Мосомище, община Гоце Делчев. 

По двата случая са образувани досъдебни производства, а работата по тях продължава. 

Миналата седмица над три тона канабис бяха открити и унищожени от "Гранична полиция" в планините Пирин и Огражден.

 

/БИ/

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