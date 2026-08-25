Унищожени са канабисови растения с общо тегло над 267 кг в землищата на Сандански и Гоце Делчев

Около 211 канабисови растения с общо тегло около 267,065 килограма са открити и унищожени на 24 август при действия на криминалисти от Районните управления (РУ) на МВР в Сандански и Гоце Делчев срещу отглеждането, съхранението и разпространението на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Благоевград.

При действията на служителите на РУ-Сандански са установени около 183 растения с общо тегло около 225,065 килограма. Те са били засадени в обособени ниви в местностите Каканица и Чардако, в землището на село Хърсово, община Сандански.

Други около 28 канабисови растения с общо тегло около 42 килограма са открити от криминалисти на РУ-Гоце Делчев в обезлесен участък в землището на село Мосомище, община Гоце Делчев.

По двата случая са образувани досъдебни производства, а работата по тях продължава.

Миналата седмица над три тона канабис бяха открити и унищожени от "Гранична полиция" в планините Пирин и Огражден.