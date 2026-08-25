В област Плевен е в ход специализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол"

В област Плевен се осъществява специализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол", съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Цветкова уточни, че намаляването на броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия е цел, поставена от Европейската комисия пред всички страни членки на Европейския съюз. Проверката на максимален брой моторни превозни средства (МПС), на определено място, с участието на всички контролни органи, работещи съобразно компетентностите си, е показала желания превантивен ефект, променяйки поведението на водачите на МПС.

В акцията участват служители на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Плевен и представители на други структури и институции – служители на Областен отдел "Автомобилна администрация" – Плевен, Агенция "Митници", Агенция "Пътна инфраструктура" – София, Национална агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Екипите са разположени на първокласен път I-3, "Бяла – Ботевград" при разклона за град Славяново.

Конкретната насоченост на проверките е към спазването на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и регистрацията на МПС и теглените от тях ремаркета и полуремаркета. Ще се следи за спазване на изискванията за допустимите маси и размери на движещите се по пътищата товарни превозни средства и за спазване на времето за управление и почивка от водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари. Акценти са и: управлението на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози, използване на светлините на превозните средства, използване на обезопасителни колани от водачите и пътниците, използването на детски обезопасителни системи, както и каски от водачите и пътниците на мотоциклети и мотопеди, наличие на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и необходимите документи на водачите на пътните превозни средства (ППС), техническото състояние на ППС, включително и изменение на конструкцията им и документите за превоза на пътници или товари.

От "Пътна полиция" при ОДМВР – Плевен допълниха, че контролът ще продължи и в следващите месеци, за да бъде осигурена по-безопасна пътна среда за всички участници в движението.

Такива акции в Плевенско бяха организирани в началото на юли и в началото на април.