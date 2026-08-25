Повече от 270 декара тревни площи ще бъдат обработени против летящи и пълзящи насекоми в община Разград в рамките на есенната кампания по дезинсекция и дезакаризация. Дейностите започват на 27 август и ще продължат до 17 септември по предварително изготвен график, съобщиха от общинската администрация.

В първия ден ще бъдат обработени площите в жк „Васил Левски“, жк „Абритус“, жк №54-157 и жк №179. На 28 август дезакаризацията ще продължи в жк „Млади семейства – 1 и 2“ и по бул. „Бели Лом“ – в градинката пред Държавния архив.

Общата площ, включена в обществената поръчка, е 275,100 дка. Изпълнител на дейностите е ДЗЗД „ЕНА - 2006“ – Разград. В рамките на кампанията ще бъде извършена и дезинфекция на откритите пясъчници в детските заведения и на детските площадки.

Преди обработката тревните площи трябва да бъдат окосени и почистени. Необходимо е да бъдат подготвени и откритите пясъчници в детските заведения и детските площадки, посочват от общината.

След пръскането на обработените площи ще бъдат поставени указателни табели. В рамките на 24-часовия карантинен срок не се препоръчва в тях да влизат хора и домашни любимци.

От Общината допълват, че при неподходящи метеорологични условия или възникване на основателни технически причини графикът може да бъде променен. Пълният график за обработките е публикуван на интернет страницата на Община Разград.

БТА припомня, че през април от Общината предприеха дейности по дезинсекция и дезакаризация в рамките на ежегодната проелтна кампания. През юни се извърши и повторна обработка на площи срещу кърлежи и комари.