Любо Киров срещна публиката в Габрово с „Футурофония“ и най-популярните си песни

Любо Киров представи тази вечер в Габрово своя нов албум „Футурофония“ с концерт на сцената на Летния театър. Габрово е поредната спирка от националното турне на изпълнителя, което съчетава новата му музика с едни от най-популярните песни от неговия репертоар.

Още с началото на концерта публиката беше въвлечена в музикалния свят на „Футурофония“, като вечерта започна със заглавната песен от новия албум. Концертът бе изграден като музикално пътуване между новите песни и добре познатите на публиката хитове на Любо Киров.

„Енергията и любовта, която ми давате, ме кара да се върна и ще го направя“, каза той от сцената.

Сред песните, които прозвучаха пред габровската публика, бяха нови композиции от албума „Футурофония“, както и познати заглавия като „Там“, „За красивите неща“, „Накрая на света“, „Мога“ и „Има ли цветя“.

В програмата специално място заемат и акустичните моменти, в които музиката остава по-близо до публиката. В предходните концерти от турнето акустичните изпълнения бяха представени с китарата на Ангел Дюлгеров и участието на беквокалистите Росен Кукошаров и Мария Матеев.

Киров пя и танцува с голяма част от децата в публиката, които лично покани на сцената при него при изпълнението на една от песните си.

Концертът в Габрово е част от националното турне „Футурофония“, с което Любо Киров представя едноименния си нов албум.

След Габрово турнето „Футурофония“ продължава на 9 септември в Сандански. През ноември Любо Киров ще има концерти в Пазарджик (5 ноември), Хасково (6 ноември), и на 13 и 14 ноември – в София. Финалът на турнето е планиран за 19 ноември в Благоевград.