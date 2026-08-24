С празнична програма курортният комплекс Албена отбеляза 57 години от създаването си

Ваканционното селище Албена отбеляза днес 57 години от създаването си с празнична програма, торта за почерпка на гостите и илюминации над залива. Курортът посрещна рождения си ден с близо 12 000 туристи.

По повод годишнината бяха получени поздравителни адреси от министъра на туризма Илин Димитров, председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Георги Щерев, генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев и други.

Празничната програма започна през деня със специални анимационни прояви за най-малките гости в хотелите. Ресторантите предложиха тематични менюта и кулинарни изненади, а за празника бяха приготвени специални торти.

Вечерната част на празника продължи с програмата Sunset Bossa Nova и изпълнения на певицата Весела Морова на плажна сцена „Ганвие“. На сцената с нея бяха Мартин Денев – пиано, Александър Леков – бас, Емил Пехливанов – барабани, и Владимир Карпаров – саксофон.

Програмата включи произведения на бразилски композитори, сред които Том Жобим, Сержио Мендес, Луис Бонфа и Жоржи Бен. Концертът беше съчетан с кабаретно шоу на балет Projekt 360.

По традиция финалът на празника беше поставен с раздаването на парчета торта за рождения ден на к.к. Албена, като с нея беше изписано „Албена 57 г.“, и илюминации над залива. След официалната част празникът продължи в бар „Ганвие“ с DJ Teddy Georgio.

През деня беше открит и нов рехабилитационен фитнес в Медицински център „Медика“ Албена. Новият обект беше осветен от архимандрит Филип от храм „Св. Успение Богородично“ в село Оброчище.