С изпълнение на Градския духов оркестър и концерт на „Диана Експрес“ беше открит Видинският панаир

С изпълнение на Градския духов оркестър с диригент Диляна Цанкова и концерт на група „Диана Експрес“ беше открит традиционният Видински панаир.

Форумът продължава традиция с над 130-годишна история, датираща от 1896 г., когато във Видин е основана първата Земеделско-скотоводна изложба, прераснала впоследствие в ежегоден панаир.

Входът за изложението е свободен, като всяка вечер от 20:00 ч. на сцената ще се изявяват популярни български, румънски и сръбски изпълнители. В програмата през следващите дни са включени участия на Адриан Минуне (25 август), Камелия (26 август), Мирослав Илич (27 август), Ивана (28 август) и Кеба (29 август). Преди основните концерти, пред публиката ще се представят Ансамбълът за народни песни и танци „Дунав“, Градският духов оркестър, самодейни състави и музикални клубове от региона.

В тазгодишното издание участват над 50 търговци, производители и майстори на традиционни занаяти от България, Сърбия и Румъния. На разположените щандове се предлага богат асортимент от стоки и ръчно изработени изделия. За посетителите са предвидени също атракциони за всички възрасти, заведения за хранене и пунктове за захарни изделия.

„Работното време на панаира е от 10:00 ч. до 2:00 ч. след полунощ при стриктно спазване на допустимите норми за шум – външното озвучаване се преустановява точно в 23:00 часа“, посочи заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика на община Видин Борислава Борисова.

Тя допълни, че Община Видин, съвместно с органите на МВР, е предприела всички необходими мерки за осигуряване на реда, сигурността и организацията на движението.

„Заповядайте, очакваме заедно да създадем много настроение и да преживеем хубави емоции“, каза в заключение заместник-кметът.

Изложението е на територията на бившето военно поделение до крепостта „Баба Вида“ и ще продължи до 29 август включително.

Панаирът е част от културния календар на Община Видин до края на август, който включва още Средновековния фестивал „Бъдин“ и велопохода „Дунав Ултра“.