Разширяват с 25 процента капацитета на граничния пункт "Капитан Андреево" с реконструкция за 43,55 млн. евро

Започна реконструкцията и модернизацията на ГКПП „Капитан Андреево“, която предвижда увеличение с 25 процента на капацитета на пункта и значително разширяване на броя на трасетата за товарни и леки автомобили. Това съобщи началникът на пункта Георги Господинов. Заедно с представителя на изпълнителя на строително-монтажните работи – „Главболгарстрой“ АД, Марина Ганева обявиха официалното начало на ремонта.

Реконструкцията ще струва над 43,55 млн. евро без ДДС. Той ще се проведе в три етапа и ще продължи 12 месеца. Няма да има спиране на движението, посочи Георги Господинов.

„Капитан Андреево“ е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни гранични пунктове на Европейския съюз. През него годишно преминават над един милион товарни автомобила, посочи пред журналисти Господинов. Той допълни, че сновната цел на проекта е да се отговори на нарастващия обем на трафика, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Очаква се след приключването на реконструкцията капацитетът на пункта да бъде увеличен с 250 хиляди превозни средства на годишна база.

Най-съществено е разширяването на трасетата за товарния трафик. На вход за камиони трасетата, обслужвани от ГД „Гранична полиция“, ще бъдат увеличени повече от два пъти – от три на седем. На изход броят им ще нарасне от две на три, а трасетата за Агенция „Митници“ за тежкия трафик на изход ще бъдат увеличени от шест на осем.

Разширяване е предвидено и за пътническия трафик. Трасетата за влизащи в страната автомобили ще се увеличат от 10 на 15. Пет от тях ще бъдат реконструирани като реверсивни, което ще позволява използването им в двете посоки в зависимост от натоварването. След ремонта 50 процента от електроенергията, която ще се използва на пункта ще бъде добивана чрез фотоволтаични системи, добави още Георги Господинов.

Проектът включва изграждане на нови навеси и контролни кабини, реконструкция на терминалите за автобуси, пътеки за автоматизирана регистрация на пътници, автоматични съоръжения за дезинфекция и площадки за мобилни рентгенови системи.

Ще бъде изградена и специализирана зона за превоз на живи животни. Предвидено е обновяване на настилката на товарните трасета, като новата настилка, която ще бъде положена ще е стоманобетонна.

Всяко от товарните трасета ще бъде обезпечено с нова рентгенова апаратура.

Изготвен е график за строително-монтажните работи, който трябва да позволи запазване на капацитета на пункта през всички етапи на реконструкцията. Времевият график е съобразен и с периодите на пиково натоварване на отделните трасета, каза представителят на фирмата изпълнител на реконструкцията.

Неслучайно реконструкцията започва през август, когато традиционно товарният трафик е по-слаб. Това ще позволи строителните дейности да бъдат организирани при минимално въздействие върху преминаването, каза Георги Господинов. Той призова шофьорите на леки и товарни автомобили да се съобразяват с временната организация на движението и да спазват поставената сигнализация.

Строителните работи станаха възможни, след като в средата на юли Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Изпълнител на дейностите е „Главболгарстрой“ АД, а очакваният срок за приключване на ремонта е краят на лятото на 2027 година.