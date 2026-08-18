Полицията наложи глоби на родители, чиито деца са засечени да карат електрически тротинетки в оряховското село Остров

Глоби на родителите, чиито деца са установени да управляват електрически тротинетки, са наложили служители на Районно управление-Оряхово, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца. По време на специализирана операция на територията в Остров са установени двама малолетни с тротинетки. На тях и на техните родители са съставени предупредителни протоколи и фишове по Закона за движение по пътищата.

В хода на операцията са извършени проверки общо на 28 автомобила и 41 лица, съставени са 17 фиша и три фиша за скорост.

От началото на август във Врачанско са наложени глоби на петима водачи с тротинетки, нарушили закона, а други петима непълнолетни и малолетни са пострадали при пътни инциденти от края на юли до сега.