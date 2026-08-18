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Полицията наложи глоби на родители, чиито деца са засечени да карат електрически тротинетки в оряховското село Остров

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Полицията наложи глоби на родители, чиито деца са засечени да карат електрически тротинетки в оряховското село Остров
Полицията наложи глоби на родители, чиито деца са засечени да карат електрически тротинетки в оряховското село Остров
БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова/архив
Враца,  
18.08.2026 11:12
 (БТА)

Глоби на родителите, чиито деца са установени да управляват електрически тротинетки, са наложили служители на Районно управление-Оряхово, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца. По време на специализирана операция на територията в Остров са установени двама малолетни с тротинетки. На тях и на техните родители са съставени предупредителни протоколи и фишове по Закона за движение по пътищата.  

В хода на операцията са извършени проверки общо на 28 автомобила  и 41 лица, съставени са 17 фиша и три фиша за скорост. 

От началото на август във Врачанско са наложени глоби на петима водачи с тротинетки, нарушили закона, а други петима непълнолетни и малолетни са пострадали при пътни инциденти от края на юли до сега. 

/ТНП/

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