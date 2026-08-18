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За два часа край Търговище бяха проверени 81 автомобила при специализирана акция на полицията

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
За два часа край Търговище бяха проверени 81 автомобила при специализирана акция на полицията
За два часа край Търговище бяха проверени 81 автомобила при специализирана акция на полицията
За два часа край Търговище бяха проверени 81 автомобила при специализирана акция на полицията. Снимка: ОДМВР – Търговище
Търговище ,  
18.08.2026 11:11
 (БТА)

Общо 81 моторни превозни средства (МПС) и 97 души са проверени в рамките на двучасова специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол на първокласния път I-4 София – Варна край Търговище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Акцията е съвместна на служители на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция, екипи на БГ ТОЛ и областния отдел на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в района на км 223+760. Целта е повишаване на безопасността на движението и ограничаване на предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия чрез проверка на максимален брой водачи и превозни средства за кратък период, информират от полицията.

В хода на операцията са установени девет нарушения на Закона за движението по пътищата, за които са наложени глоби с фиш. Сред констатираните нарушения са управление на автомобил с нерегламентирано затъмнени предни стъкла и движение без преминат годишен технически преглед.

Полицейските служители са връчили и четири електронни фиша на водачи за нарушения на скоростните режими.

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са съставили два акта за неправилна работа с тахограф, а служителите на БГ тол са установили шест нарушения.

От Областната дирекция допълват, че съвместните широкообхватни проверки с други контролни институции ще продължат и през следващите дни с цел подобряване на безопасността по пътищата в област Търговище.

В акция, насочена основно към тежкотоварните автомобили, миналия петък бяха установени 14 нарушения при проверките на 44 МПС и 49 души.

/АБ/

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