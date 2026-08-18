За два часа край Търговище бяха проверени 81 автомобила при специализирана акция на полицията

Общо 81 моторни превозни средства (МПС) и 97 души са проверени в рамките на двучасова специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол на първокласния път I-4 София – Варна край Търговище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Акцията е съвместна на служители на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция, екипи на БГ ТОЛ и областния отдел на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в района на км 223+760. Целта е повишаване на безопасността на движението и ограничаване на предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия чрез проверка на максимален брой водачи и превозни средства за кратък период, информират от полицията.

В хода на операцията са установени девет нарушения на Закона за движението по пътищата, за които са наложени глоби с фиш. Сред констатираните нарушения са управление на автомобил с нерегламентирано затъмнени предни стъкла и движение без преминат годишен технически преглед.

Полицейските служители са връчили и четири електронни фиша на водачи за нарушения на скоростните режими.

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са съставили два акта за неправилна работа с тахограф, а служителите на БГ тол са установили шест нарушения.

От Областната дирекция допълват, че съвместните широкообхватни проверки с други контролни институции ще продължат и през следващите дни с цел подобряване на безопасността по пътищата в област Търговище.

В акция, насочена основно към тежкотоварните автомобили, миналия петък бяха установени 14 нарушения при проверките на 44 МПС и 49 души.