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Полицейски служители от Полски Тръмбеш задържаха след преследване неправоспособен и осъждан 24-годишен шофьор

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Полицейски служители от Полски Тръмбеш задържаха след преследване неправоспособен и осъждан 24-годишен шофьор
Полицейски служители от Полски Тръмбеш задържаха след преследване неправоспособен и осъждан 24-годишен шофьор
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
18.08.2026 09:32
 (БТА)

Бързо производство за възпрепятстване на орган на властта е започнато в Районното управление на полицията в Павликени, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

На 17 август в 16:55 ч. в село Обединение служители на Районното управление в Полски Тръмбеш подали  светлинен и звуков сигнал на лек автомобил с великотърновска регистрация, но водачът ускорил и направил опит да избяга с цел осуетяване на проверка. След последвалото преследване 24-годишният мъж, жител на село Дренов, област Ловеч, е установен в село Паскалевец, община Павликени. Проверка констатирала, че той е неправоспособен и осъждан. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и е образувано бързо производство.

БТА припомня, че на 9 август полицейски служители задържаха след преследване 77-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

/АБ/

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