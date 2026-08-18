Полицейски служители от Полски Тръмбеш задържаха след преследване неправоспособен и осъждан 24-годишен шофьор

Бързо производство за възпрепятстване на орган на властта е започнато в Районното управление на полицията в Павликени, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

На 17 август в 16:55 ч. в село Обединение служители на Районното управление в Полски Тръмбеш подали светлинен и звуков сигнал на лек автомобил с великотърновска регистрация, но водачът ускорил и направил опит да избяга с цел осуетяване на проверка. След последвалото преследване 24-годишният мъж, жител на село Дренов, област Ловеч, е установен в село Паскалевец, община Павликени. Проверка констатирала, че той е неправоспособен и осъждан. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и е образувано бързо производство.

БТА припомня, че на 9 август полицейски служители задържаха след преследване 77-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.