До 18:00 ч. днес се променя движението в част от АМ „Струма“ в област Благоевград заради ремонтни дейности

До 18:00 ч. днес, се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала (АМ) „Струма“ в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничава се движението в посока Петрич при пътен възел „Петрич – Мелник“ на АМ „Струма“ при 153-ти километър. Движението се пренасочва по обходен маршрут: по АМ „Струма“ от пътна връзка „Марикостиново“ до кръстовище с път София – Кулата в с. Марикостиново, до кръстовище с път Дрангово – Петрич, по път III-198 до гр. Петрич. Движението в посока София е без ограничения.

Ограничено е и движението по дясната пътна връзка на пътен възел „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ на АМ „Струма“ при 159-и километър. Движението се пренасочва по обходен маршрут: движението в посока Генерал Тодорово и Ново Кономлади да се пренасочва по АМ „Струма“ при 160-и км по пътна връзка „Марикостиново“ до кръстовище с път I-1 София – Кулата в с. Марикостиново, по път I-1 София – Кулата в посока София до пътна връзка с АМ „Струма“, по АМ „Струма“ до пътна връзка „Генерал Тодорово“ и обратно.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 8:00 ч. днес до 8:00 ч. на 20 май временно беше променена организацията на движение в участък от първокласния път I-1 София – Кулата преди граничния преход „Кулата“ заради гаранционен ремонт на асфалтовата настилка.