Общо 116 пожара са потушени през денонощието, пострадали няма, съобщават от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“

Общо 116 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали няма, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 151 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които седем – в жилищни сгради; три – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 97 пожара, от които повечето са в сухи треви, горска постеля и храсти, а 36 са в отпадъци.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при автомобилни катастрофи, както и в други ситуации и в помощ на различни структури и съдействие на граждани.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.