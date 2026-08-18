Трийсет и един души са пострадали при 28 тежки катастрофи през денонощието, съобщават от МВР

site.btaТрийсет и един души са пострадали при 28 тежки катастрофи през денонощието, съобщават от МВР
Трийсет и един души са пострадали при станалите 28 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.
В София са регистрирани три тежки и 19 леки ПТП. Ранени са трима души.
От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 20 души, а от началото на годината – 292-ма. Ранените са съответно 500 и 5199.
/АБ/
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