Трийсет и един души са пострадали при 28 тежки катастрофи през денонощието, съобщават от МВР

Трийсет и един души са пострадали при станалите 28 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани три тежки и 19 леки ПТП. Ранени са трима души.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 20 души, а от началото на годината – 292-ма. Ранените са съответно 500 и 5199.