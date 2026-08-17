НЗОК представи в Бургас възможностите за профилактика и здравните права на пациентите

Експерти на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Районната здравноосигурителна каса в Бургас разговаряха с граждани за здравноосигурителните им права и възможностите за профилактика и лечение в рамките на инициативата „НЗОК при теб“. Срещата се проведе пред Експозиционен център „Флора“ в Морската градина. Сред присъстващите бяха представители на лечебни заведения в Бургас, народни представители и граждани, които имаха възможност да задават въпроси на експертите и да получат индивидуални консултации.

В началото на срещата бяха представени основни въпроси, свързани с профилактичните прегледи и направленията, извънболничната и болничната медицинска помощ, денталната помощ, помощните средства, заплащани от НЗОК, както и Европейската здравноосигурителна карта. След официалната част разговорът продължи с въпроси на граждани, като сред обсъжданите теми беше профилактиката и прегледите, които се заплащат от здравната каса.

Вр. и. д. управител на НЗОК д-р Асен Меджидиев подчерта, че касата трябва да бъде по-близо до хората и да им предоставя достъпна информация за медицинските дейности и услугите, които могат да ползват. Той обърна внимание и на електронното здравно досие, чрез което пациентите могат да проследяват информация за медицинските дейности, отчетени за тях, изписаните медикаменти, болничните листове, приемите и изписванията от лечебни заведения.

„Искаме да бъдем сред вас и ще бъдем сред вас. Няма да бъде това единично събитие“, каза Меджидиев. По думите му между НЗОК и Община Бургас има дългогодишно ползотворно сътрудничество. Той определи като изключително положително за здравеопазването в страната откриването на новата детска болница в Бургас.

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви подкрепата си за инициативата и призова за повече откритост по отношение на правата на пациентите. По думите му подобни инициативи са важни, защото дават възможност на гражданите да бъдат по-добре информирани за здравните си права. Областният управител на Бургас Дико Диков приветства инициативата и посочи, че скъсяването на дистанцията между администрацията и гражданите е важна част от работата на институциите. Той отбеляза развитието на здравеопазването в областта и посочи като пример новата детска болница в Бургас. Диков призова гражданите да задават въпросите си на експертите.

В инициативата се включи и актрисата и писател Здрава Каменова, партньор на кампанията. Тя определи срещата като пример за това, че институциите трябва да излизат при хората, и призова гражданите да имат повече доверие в НЗОК. Каменова с чувство за хумор отбеляза, че името ѝ вероятно също е било сред причините да бъде избрана за партньор на инициативата. Тя пожела на присъстващите да се усмихват повече, защото усмивката носи здраве.

На място беше осигурена и възможност за активиране на мобилното приложение „еЗдраве“, което предоставя достъп до електронното здравно досие и позволява проследяване на медицинските дейности, отчетени към здравната каса. Инициативата „НЗОК при теб“ е част от националната кампания „НЗОК за теб“, насочена към предоставяне на информация за здравното осигуряване и правата на пациентите.