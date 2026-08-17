Столичната община спира временно конкурса за главен архитект до получаване на указания от МРРБ

Столичната община временно спира конкурсната процедура за заемане на длъжността „главен архитект“ до получаването на методически указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството относно участието на представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ) в конкурсната комисия. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Със заповед на кмета на София Васил Терзиев конкурсната процедура, обявена на 24 юли 2026 г., се спира, считано от днес, до издаването на указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството. От общината уточняват, че процедурата не се прекратява, а се поставя на пауза.

Решението е взето след отказа на КАБ и САБ да излъчат свои представители в конкурсната комисия. Участието на представители на двете професионални организации е предвидено в чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Поради създалата се ситуация Столичната община счита, че преди конкурсът да продължи, е необходимо да бъде изяснен законовият ред за определяне на представители на КАБ и САБ в конкурсната комисия.

Кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и до Министерския съвет с искане за методически указания. В него се посочва, че изискванията за заемане на длъжността са нормативно определени и са били прилагани и при предходни конкурси за главен архитект на Столичната община.

След освобождаването на длъжността през януари 2026 г. функциите на главен архитект се изпълняват временно до назначаването на титуляр. С цел да бъде осигурена непрекъсваемост в изпълнението на функциите, свързани с развитието на града, през юли Столичната община обяви конкурс за длъжността.

От Общината посочват, че ще изчакат методическите указания на МРРБ, преди да предприемат последващи действия по конкурсната процедура. Целта е конкурсът да бъде проведен при ясни правила, в съответствие със закона и без съмнение относно неговата легитимност.

В края на юли Столичната община обяви конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“ на общината. Тогава от общинската администрация обясниха, че подборът ще премине през два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, както и интервю с кандидатите, допуснати до втория етап.

През ноември 2025 г. Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София арх. Богдана Панайотова. Тогава Терзиев каза, че в хода на работата им е станало ясно, че с арх. Панайотова имат различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея. В началото на 2026 г. главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, което наложи избор на временно изпълняващ длъжността. След това арх. Боян Недев пое временно функциите на главен архитект на Столичната община за срок от шест месеца. В началото на юли т.г., след изтичането на този срок, със заповед на кмета Васил Терзиев арх. Татяна Герганова пое временно изпълнението на функциите на главен архитект на Столичната община.