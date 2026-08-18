Жълт код за силен вятър е издаден за шест области на страната

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за силен вятър за днес. Предупреждението важи за шест области, съобщиха от НИМХ на сайта си.

Жълт код е обявен за областите Пазарджик, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Велико Търново.

Според прогнозата за времето днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток – слаб до умерен.