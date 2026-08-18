Столичната полиция ще бъде подпомогната от други дирекции на МВР във връзка с футболната среща между "Левски" и "АЕК"

Служители на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция "Национална полиция" и областни дирекции на МВР ще подпомагат столичните си колеги във връзка с охраната на обществения ред за футболната среща между ПФК "Левски" и ПФК "АЕК", на 18 август от 22:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София, съобщиха от МВР.

Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакинската агитка ще се осъществява от охранителна фирма, а за гостуващата – от полицейски служители.

Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20:00 часа, като с цел избягване на струпването на зрители призоваваме посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане.

От МВР отбелязват, че ще се извършват проверки за граждани с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети и вещи – огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви.

Охраната на спортното събитие е ангажимент на охранителна фирма. Полицията ще осигурява охраната на гостуващата агитка и необходимите полицейски сили за действия при необходимост и за подпомагане на организатора.

Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представяне на предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

От МВР предупреждават, че заради засиления зрителски интерес са възможни затруднения в движението в централната градска част. При необходимост движението временно ще бъде ограничавано и възстановявано веднага след отпадане на необходимостта.