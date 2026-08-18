Министър Наталия Ефремова ще обсъди със социални работници в Пловдив мерките спрямо децата, участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще се срещне днес в Пловдив с ръководството на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ и с Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Това съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Очаква се в 16:30 часа министърът да направи изявление за медиите.

По-рано, в 15:00 часа, Ефремова ще открие срещата на Съвета на децата в хотел "А&М" в Пловдив.

Преди дни на брифинг в Министерския съвет социалният министър съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на Националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина.

В отговор на въпрос за подаден сигнал в Агенцията за социално подпомагане за едно от децата, обвинено за участие в убийството в Пловдив, Ефремова потвърди, че за едно от децата е имало подадена информация. Министърът каза, че не може да даде конкретна информация, но съобщи, че се работи със семейството от повече от един месец.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 г. бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж в Пловдив. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета.