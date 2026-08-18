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Бобов дол ще отбележи тържествено 450-годишнината си заедно с традиционния Ден на миньора

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Бобов дол ще отбележи тържествено 450-годишнината си заедно с традиционния Ден на миньора
Бобов дол ще отбележи тържествено 450-годишнината си заедно с традиционния Ден на миньора
Бобов дол - общинска администрация. Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова, архив
Бобов дол,  
18.08.2026 06:30
 (БТА)

Община Бобов дол ще отбележи на 18 август два празника – 450 години от първото историческо писмено свидетелство за съществуването на селището и традиционния Ден на миньора. Това съобщиха от общинската администрация в Бобов дол. Тържествата ще се състоят пред сградата на Общината.

Честването съвпада с празника Успението на свети Йоан Рилски Чудотворец, почитан като небесен покровител на българския народ и закрилник на миньорите.

През тази година се навършват 450 години от най-ранния известен документ, удостоверяващ съществуването на селището Бобов дол. Годишнината се чества въз основа на исторически проучвания, посочиха организаторите на инициативата. Празничната програма ще обедини отдаването на почит към историята на Бобов дол и признателността към поколенията миньори, допринесли за икономическото развитие на региона.

 

/ЛРМ/

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