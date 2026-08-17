Открит е първият пенсионерски клуб в район "Витоша" и в "Драгалевци", съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет.

Клубът се намира в градинката на ул. "Карнобатски проход". В обновеното пространство гражданите от третата възраст в квартала ще имат възможност да общуват, споделят опит, организират празници и чествания, да прекарват активно времето си заедно. Продължава работата по изграждането на още такива места за гражданите в другите квартали в района.

"Вчера празникът беше двоен. Открихме първия пенсионерски клуб не само за "Драгалевци", а и за район "Витоша". Имаше организиран водосвет и празнична програма от читалището, написа във Фейсбук, инициаторът на създаването на клуба Благовеста Кенарова, общински съветник от групата на "Продължаваме Промяната - Демократична България" в Столичния общински съвет (СОС).

За мен беше огромна радост, каза Кенарова, че в този специален за "Драгалевци" ден бяхме заедно с гражданите и с гостите Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет,Стою Стоев - депутат от 23-ти МИР и заместник председател на 52-рото Народно събрание, Бойко Димитров, общински съветник, председател на групата на ПП-ДБ в СОС, Зарко Клинков - кмет на район Витоша, Кънчо Кънев - заместник кмет на район "Витоша".