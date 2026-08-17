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През последните 24 часа в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, ранени са 44

Таня Петкова
През последните 24 часа в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, ранени са 44
През последните 24 часа в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, ранени са 44
Снимка: Бисер Тодоров/БТА, архив
София,  
17.08.2026 07:35
 (БТА)

През последните 24 часа в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, а 44 са ранени, съобщава МВР на сайта си. 

В София леките пътни произшествия са били 11, едно е тежко, а трима души са ранени.

От началото на август 376 са тежките пътни инциденти, при които са загинали 20 души, 467 са ранени. 

От началото на годината в страната е имало 4151 тежки катастрофи, при които са загинали 292 души, а ранените са 5165.  При сравнение с реалните данни за загиналите (262) през същия период на 2025 г. се отчитат 30 (тридесет) повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.

 

/ТНП/

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