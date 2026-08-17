През последните 24 часа в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, ранени са 44

През последните 24 часа в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, а 44 са ранени, съобщава МВР на сайта си.

В София леките пътни произшествия са били 11, едно е тежко, а трима души са ранени.

От началото на август 376 са тежките пътни инциденти, при които са загинали 20 души, 467 са ранени.

От началото на годината в страната е имало 4151 тежки катастрофи, при които са загинали 292 души, а ранените са 5165. При сравнение с реалните данни за загиналите (262) през същия период на 2025 г. се отчитат 30 (тридесет) повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.