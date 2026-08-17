През изминалото денонощие екипите в страната са потушили 136 пожара, при тях е пострадал един човек

site.btaПрез изминалото денонощие екипите в страната са потушили 136 пожара, при тях е пострадал един човек
През изминалите 24 часа противопожарните екипи в страната са потушили 136 пожара и са се отзовали на 177 сигнала за произшествия, информира Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си.
Пострадал е един човек.
Лъжливи повиквания са 14.
С преки материални щети са възникнали 22 пожара.
Без нанесени материални щети са възникнали 114 пожара.
Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции.
/ТНП/
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