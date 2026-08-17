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През изминалото денонощие екипите в страната са потушили 136 пожара, при тях е пострадал един човек

Таня Петкова
През изминалото денонощие екипите в страната са потушили 136 пожара, при тях е пострадал един човек
През изминалото денонощие екипите в страната са потушили 136 пожара, при тях е пострадал един човек
Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
София,  
17.08.2026 07:22
 (БТА)

През изминалите 24 часа противопожарните екипи в страната са потушили 136 пожара и са се отзовали на 177 сигнала за произшествия, информира Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си.

Пострадал е един човек. 

Лъжливи повиквания са 14.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 114 пожара.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции.

/ТНП/

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