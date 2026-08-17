Дискусия за популяризиране на приемната грижа в България ще се състои във Варна

Дискусия, част от националната инициатива „Приеми ме“, ще се проведе днес в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) във Варна. Целта на срещата е да се популяризира приемната грижа.

Дискусията ще събере представители на различни институции, приемни родители и социални работници. По време на събитието ще бъде излъчен и специално заснет видеоклип с приемно семейство от крайморския град.

Националната съвместна инициатива на БТА и Агенцията за социално подпомагане (АСП) „Приеми ме“ бе открита в Националния пресклуб на БТА в София. На събитието присъстваха тогавашният служебен министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, изпълнителният директор на АСП Ана Ананиева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод на Българската православна църква.

Дискусии бяха организирани в Свищов, Благоевград, Кюстендил, Перник, Монтана, Русе, Шумен, Велико Търново, като предстоят срещи и във всички останали национални пресклубове на БТА в цялата страна, които са общо 33.

Инициативата „Приеми ме“ е част от проекта „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ - Компонент 1, насочен към развитието на приемната грижа в България и повишаване на капацитета на ангажираните с нея – социални работници, общински служители, приемни родители и др. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.