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Мъж е починал, след като е бил блъснат от автомобил на околовръсният път в Кюстендил тази вечер

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Мъж е починал, след като е бил блъснат от автомобил на околовръсният път в Кюстендил тази вечер
Мъж е починал, след като е бил блъснат от автомобил на околовръсният път в Кюстендил тази вечер
БТА, Кюстендил - околовръстен път. Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Кюстендил,  
16.08.2026 22:59
 (БТА)

Мъж е починал, след като е бил блъснат тази вечер от автомобил на околовръсният път, при ул. "София", край ромския квартал в Кюстендил. Това съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал около 21:00 часа. Блъснатият мъж, на 70 години е починал на място. 

Шофьорът на автомобила, участвал в произшествието е 21-годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията.

На място има полицейски екипи и произшествието все още се обслужва.

/ВТ/

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