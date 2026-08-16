Мъж е починал, след като е бил блъснат от автомобил на околовръсният път в Кюстендил тази вечер

Мъж е починал, след като е бил блъснат тази вечер от автомобил на околовръсният път, при ул. "София", край ромския квартал в Кюстендил. Това съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал около 21:00 часа. Блъснатият мъж, на 70 години е починал на място.

Шофьорът на автомобила, участвал в произшествието е 21-годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията.

На място има полицейски екипи и произшествието все още се обслужва.