Хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки

Заради ниското ниво на река Дунав пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. Това видя репортер на БТА.

Срещаме 55-годишния Николай Богданов, който каза, че не помни досега да е имало толкова ниско ниво на река Дунав.

„Израснал съм покрай Дунава и такъв спад на водата не съм виждал. Тук съм се учил да плувам. Като гледам сега, чак тръпки ме побиват. Тъжно е. Мястото се превърна в алея. След време може и с румънците да си ходим пеша на гости - да не чакаме само на Дунав мост. Атракция е в момента. Но се надявам, че ще дойде време, когато пак ще има вода в реката - все пак това е една от емблемите на Русе“, каза Николай Богданов.

Наблизо майка обясняваше на децата си, че вървят по дъното на реката, други русенци бяха дошли да разходят домашните си любимци, а трети - да си направят пикник.

Нивото на река Дунав при Русе за последното денонощие е в застой - минус 123 см спрямо условната кота нула. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Водомерните постове отчитат застой при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с един сантиметър, а край Оряхово нивото се е повишило с един сантиметър.

По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заседналият във фарватера (плавателния път) на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.