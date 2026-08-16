Прокуратурата привлече и задържа до 72 часа трима обвиняеми за държане с цел разпространение на наркотични вещества, сред които фентанил

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече и задържа до 72 часа трима обвиняеми за държане с цел разпространение на наркотични вещества, сред които фентанил, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Днес СГП внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата обвиняеми. С постановление на дежурен прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Една от задържаните – М. Ц., е неосъждана. Другите двама – М. С. и А. Д., са осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества на територията на България, като А. Д. е осъждан за същото престъпление и в Испания.

М. Ц. е задържана за това, че в условията на продължавано престъпление, с две деяния, без надлежно разрешително е държала с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 1288,65 грама коноп, разпределен в 16 обекта; 31,01 грама амфетамин, разпределен в четири обекта; и 25,8 грама метамфетамин, разпределен в два обекта.

М. С. е задържан за това, че в условията на продължавано престъпление, с две деяния, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение 12,22 грама MDMA (екстази), разпределен в 10 обекта; 10,36 грама амфетамин, разпределен в шест обекта; един обект фентанил с тегло 0,03 грама; един обект хашиш с тегло 0,31 грама; 30,13 грама коноп, разпределен в 11 обекта; един обект кокаин с тегло 1,80 грама; и 11,43 грама метамфетамин, разпределен в седем обекта.

А. Д. е задържан за това, че без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 169,67 грама кокаин, разпределен в три обекта, и един обект коноп с тегло 2,65 грама.

В началото на месеца Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" разби лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна, в столичния квартал "Филиповци".