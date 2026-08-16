Експертен съвет към АПИ продължава разглеждането на проекта за укрепването на засегнатия от свлачище участък от пътя Смолян – Пампорово

Експертният съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) продължава работата по разглеждането и анализа на проектните разработки за укрепването на участъка от път III-8641 Смолян – Пампорово в района на Райкови ливади, съобщиха от пресцентъра на АПИ. На проведеното в Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян заседание на експертния съвет е избран вариантът с мостово съоръжение, коментира пред БТА инж. Марин Кушев, директор на ОПУ.

На експертния съвет в ОПУ – Смолян, с участието на представители на Областната администрация, Община Смолян, Института по пътища и мостове и „Геозащита Перник“, са разгледани внесените три идейни решения за укрепването на прекъснатия от свлачище пътен участък. „Избран е вариант с мостово съоръжение. Имаше забележки, които са изпратени на проектанта за отстраняване и за внасяне на идеен проект на първи етап“, уточни инж. Кушев.

В прессъобщение до медиите от пресцентъра на АПИ уточняват, че едно от възможните решения е да бъде изграден мост, който да преминава над свлачището. Агенцията прави това уточнение във връзка с разпространена в медиите информация относно напредъка по реализацията на проекта.

Анализират се два варианта за връхната конструкция на моста – стоманобетонна и метална. След като експертният съвет приключи работата си, АПИ ще уведоми своевременно обществеността за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката, се посочва в прессъобщението.

Пътят Смолян – Пампорово беше прекъснат в района на Райковски ливади от активизирало се на 1 май свлачище.