След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта, Румен Радев е властта и вече няма алиби, заявиха от ГЕРБ

След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта, Румен Радев е властта и вече няма алиби, написаха от ГЕРБ във Фейсбук. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май.

Румен Радев години наред оценяваше всички останали отстрани. Днес вече ще оценяваме него. Има мнозинство. Има правителство. Има бюджет. Има власт. Следователно има и отговорност. Първите 100 дни бяха кредит на време. Оттук нататък вноските се плащат с резултати, заявяват от ГЕРБ.

Правителството започна с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Обяснението е „наследството“. Но когато внесеш собствен бюджет, вече не си коментатор на чуждата политика - носиш отговорност за своята. Повече разходи, дефицит и дълг са политически избор, а сметката я плащат гражданите и бизнесът, посочват от ГЕРБ. Години наред Радев обясняваше как трябва да се управлява България. Когато получи властта, се оказа, че му трябват още 100 дни, за да каже какво ще прави с нея. Обещаха ни държава 2.0. Оказа се, че я управляват двойкаджии, заявяват от ГЕРБ за управленската програма на правителството. Видяхме ударна смяна на ръководства в администрацията и публичните структури. Всяко правителство има право на свой екип, но кадровата метла не е реформа, отбелязват от партията. От ГЕРБ посочват, че хората имат право на отговор за това какво реално поевтиня. Хората не живеят в прессъобщенията на Министерския съвет, а с касовата бележка от магазина, добавят от формацията. За външната политика от партията заявяват, че България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си.