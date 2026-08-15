Изложба с творби от пленера „Вършец и водата“ беше открита по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана

Изложба с творби от пленера „Вършец и водата“ беше открита тази вечер в центъра на Вършец по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през август с различни прояви.

В продължение на пет дни 10 художници от различни краища на страната са рисували във Вършец красотите на града, минералните извори, улиците на курорта, Стара планина, която се извисява над Вършец, царското казино във Вършец, което е първото в България, новият фонтан на Вършец, емблематичната за града алея с чинарите, има фрагменти от домове и др. В картините преобладават пейзажите, но има и абстракции, в които се загатва, че става въпрос за Вършец.

Пленерът се възстановява след прекъсване от няколко години – последното издание е през 2018 година. Той е организиран от Община Вършец и дружеството на художниците „Тенец“ от Монтана. В него са участвали художниците Виолета Апостолова – Лети и Таня Василева от Монтана, Георги Паунов – Паунец Младши и Гошо Александров от Вършец, Никола Руков от Пещера, Румен Дешев от Благоевград, Габриела Петкова и Румен Атанасов от София, Румен Живков от Плавен и Володя Казаков от Ботевград.

Председателят на дружеството „Тенец“ Таня Василева коментира за БТА, че всеки от рисувалите на пленера творци е с различен стил, различна палитра и претворява красотите на Вършец по свой начин, като оставя на зрителя сам да открие нещо в картината му.

Пленерът е и част от проявите за празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през юли и август с множество музикални, спортни, културни и детски прояви. Целта е разнообразяване всекидневието на местните хора и привличане на повече туристи в курорта, които по време на почивката си във Вършец да се насладят не само на лековитата минерална вода и чистия планински въздух, а и на концерти, изложби, театрални постановки, детски празници и партита, спортни състезания. До момента във Вършец имаше концерти на известни изпълнители, връчване на награда от литературен конкурс за сонет, конни състезания, състезания по силов многобой, детски празници, рисунка на асфалт, вечер на литературата, представления на гостуващ известен театър и местна трупа. Предстоят турнир по тенис за любители, турнир по футбол на малки вратички, детски футболен турнир, концерти.