Районната прокуратура във Велико Търново води разследване по досъдебно производство за пострадала 26-годишна жена, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Разследването е за грабеж и е образувано във връзка с подаден сигнал, че днес в с. Сушица, община Стражица, от 26-годишна жена, противозаконно са отнети движими вещи – 50 евро и мобилен телефон, чрез използване на сила.

Пострадалата е разпитана, задържани са седем души и се извършват разпити на всички лица, съпричастни към случая. Установяват се всички обстоятелства, както и дали има извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура.

По-рано днес от Областната дирекция на полицията съобщиха, че сигналът е получен тази сутрин около 6:30 часа, на телефон 112 от 26-годишна жена, която обяснила, че е била отвлечена и измъчвана. Пред полицейските служители тя обяснила, че същата нощ е била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица, където е била измъчвана, отрязана ѝ е косата, отнети са ѝ мобилен телефон и пари.