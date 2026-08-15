Общо 138 пожара са потушени на територията на страната през изминалото денонощие, няма жертви

site.btaОбщо 138 пожара са потушени на територията на страната през изминалото денонощие, няма жертви
Звената на пожарната са реагирали на 184 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 138 пожара на територията на страната, се посочва на интернет страницата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
При пожарите няма загинали и пострадали.
С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: четири в жилищни сгради; два в промишлени сгради; три в спомагателни, временни или паянтови постройки; три в транспортни средства; един в горски масиви и др.
Без нанесени материални щети са били 120 пожара, от които 79 в сухи треви, горска постеля и храсти. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции.
Получени са осем лъжливи повиквания.
/ТТ/
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