Несебър отбелязва празника си в днешния ден на Успение Богородично

Несебър отбелязва днес своя празник, когато православната църква чества Успение Богородично.

Предвидена е празнична програма, която ще продължи през целия ден. Кулминацията на честванията ще е вечерта с концерти, дрон и светлинно шоу и пиромузикален спектакъл, съобщиха от общинската администрация.

Празничният ден ще започне в 9:00 ч. с тържествена света литургия в храма „Успение Богородично“. В 10:00 ч. пред крепостните стени ще се състои ритуал по издигане на националното знаме. От 14:00 до 16:00 ч. на Паметника на рибаря в Стария град ще бъде представено „Лятното пътешествие на общността с електрически автомобили Tesla“. Предвидена е среща с фенове и разглеждане на електромобилите на входа на Стария град.

Празничната програма ще продължи в 18:00 ч. в Южния парк, където ще има детски празник с Цирк „Балкански“.

Вечерната програма ще започне в 20:30 ч. на площад „Жулиета Шишманова“ с концерт на трио „Дежа вю“. Половин час по-късно, в 21:00 ч., на крепостните стени ще излезе трио VIVA. В 21:30 часа в Амфитеатъра ще бъде представен концерт-спектакълът „Коренът“ на ансамбъл „Българи“ от Варна. Празничната вечер ще продължи от 22:00 ч. на крепостните стени с концерт на Васил Найденов, след който са предвидени дрон шоу и светлинно шоу. Предвиден е и пиромузикален спектакъл.

На тази дата празникът е определен с решение на Общинския съвет от 4 август 1992 година.