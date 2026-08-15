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Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес

Николай Трифонов
Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес
Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ЛФ) (архив)
София,  
15.08.2026 06:30
 (БТА)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за вълнение на морето днес. Това се посочва на сайта на НИМХ.

От института посочват, че при жълт код хората трябва да бъдат внимателни за това, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Препоръчва се хората да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони.

Според прогнозата за времето по Черноморието ще има променлива облачност, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода. 

/АБ/

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