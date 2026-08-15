В село Асеново ще се състои Международният кулинарен фолклорен фестивал „Банатски вкусотии – традициите на моето село“

В село Асеново, община Никопол, днес ще се състои петнайсетото издание на Международния кулинарен фолклорен фестивал „Банатски вкусотии – традициите на моето село“. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Маргарита Богданова.

Очаква се участието на кулинари от 23 населени места. Те ще бъдат оценявани от жури с председател Иван Звездев, в състав: участникът в кулинарно телевизионно шоу Ивайло Иванов, директорът на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Плевен Малинка Маринова, Янко Янчев, готвачът Цеца Христова от видинското село Антимово.

За децата ще има организирана специална работилница, за която ще се погрижи Стоян Стоянов от „Кулинарните фестивали на България“. По време на фестивала и докато журито опитва и оценява ястията, вдъхновителката на събитието Мария Иванова и приятели ще приготвят традиционно банатско ястие.

Наградите, които ще бъдат присъдени на участниците, са в четири категории: „Традиционни храни“, „Кулинарно вдъхновение“, „Кулинарно вдъхновение 2026 – красота, родена от традицията“, „Аз приготвих банатско ястие“. Ще бъдат оценявани и щандовете на участниците.

Организатори на кулинарния празник са Кметството в село Асеново и Народно читалище „Петър Парчевич 1927“, с подкрепата на Община Никопол.

Фестивалът е празник на традициите, родовата памет, фолклора и автентичните вкусове, предавани от поколение на поколение. И тази година ще съберем участници и гости от близо и далеч, за да споделим богатството на нашето културно и кулинарно наследство, казват организаторите.