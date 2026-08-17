От днес до 21 август заради премахване на крайпътна растителност временно се променя движение в участъци от магистралите „Хемус“ и „Тракия“

От днес до 21 август, заради премахване на излишна крайпътна растителност, временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите (АМ) „Хемус“ и „Тракия“ на територията на Софийска област, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По АМ „Хемус“ днес дейностите ще се извършват от 8:00 до 16:00 ч. в отсечката от 10-и до 12-и км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата.

Отново на АМ „Хемус“, от днес до 19 август, между 7:00 и 15:00 ч., ще се премахва растителност в средна разделителна ивица в отсечката межди 61-ви и 70-и км, като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна. Трафикът ще се осъществява в активната лента, като необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

На 18 и 19 август, от 8:00 до 16:00 ч., ще се работи в средната разделителна ивица в участъка от 12-и до 14-и км на АМ „Хемус“. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна и ще се осъществява в активната.

На 20 и 21 август от 8:00 до 16:00 ч. ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 53-ти и 54-ти км на „Хемус“. При реализация на работите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява без ограничения в активна и изпреварваща лента.

По АМ „Тракия“ ще се работи днес, в интервала между 8:30 и 16:00 ч., в участъка от 13-ти до 21-ви км в посока София. Ще се ограничава навлизането в аварийната лента като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

Заради премахване на растителност и почистване на отводнителни окопи временно беше ограничено движението миналата седмица в други участъци на АМ „Тракия“ в областите София и Сливен.