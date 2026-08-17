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Предстои придвижване на италиански конвои по републиканската пътна мрежа във връзка с учение

Николай Трифонов
Предстои придвижване на италиански конвои по републиканската пътна мрежа във връзка с учение
Предстои придвижване на италиански конвои по републиканската пътна мрежа във връзка с учение
Снимка: БТА (архив)
София,  
17.08.2026 06:30
 (БТА)

От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, натоварени с материални средства на Въоръжените сили на Италия, за участие в учение, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебния полигон „Ново село“. Конвоите ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

Министерството на отбраната периодично информира за подобни придвижвания на техника и военнослужещи.

/АБ/

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