Преди пет години в Деня на Варна беше открит Националният пресклуб на БТА в крайморския град

Преди пет години, навръх Свето Успение Богородично, когато се чества и Денят на Варна – 15 август, беше открит Националният пресклуб на БТА в крайморския град. Той беше осветен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който посочи, че тружениците на словото имат огромната отговорност да изразяват истината, която да достига до всички хора, но с подходящата фразеология и тон.

Тържеството тогава уважиха областният управител Марио Смърков, председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, евродепутатът Емил Радев, народни представители, членове на университетската и научната общност, на съдебната власт, на културни, обществени и медийни институции. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев посочи, че офисът ще бъде място за обмяна на професионален опит и допълнително журналистическо квалифициране, защото Варна е град със славни традиции в българската журналистика, както и в образованието.

Кореспонденти на БТА през годините във Варна са били Христо Динев, Коста Киров, Стефан Стоянов, Леон Аджеман, Карамфила Костова, Елица Виденова, Даниел Русинов, Свилена Велчева. Настоящите кореспонденти на Българската телеграфна агенция са Валентина Добринчева, Данаил Войков, Мила Едрева, а фоторепортер за областта е Румен Сарандев.

БТА поддържа 27 пресклуба в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. В градовете Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест. Десет пресклуба са извън страната – в Анкара, Атина, Белград, Босилеград, Болград, Букурещ, Одеса, Скопие и Тараклия, както и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Три са непостоянните пресклубове – на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“, на Панаира на книгата, както и Национален пресклуб на джаза.