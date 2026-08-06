Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 г. – национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти на летище „Доброславци“, където е предвидено изграждането на „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център – Доброславци“.

Ще се изгради високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето, каза премиерът. Този проект ще даде тласък на общините в региона, допълни Радев.

Пистата ще запази своята функционалност и ще бъде ремонтирана и удължена. Тя ще остане и като база за подготовка на Национална служба за охрана (НСО), каза още Радев.

Това, което се случва тук, е събирателен образ на икономическата политика на правителството – инвестиции в икономиката на знанието и във високотехнологични производства, обобщи премиерът. Той изрази надежда, че по такъв начин България ще се превърне от страна, „която консумира технологии“ в такава, която ги създава. По думите му успехът на проекта ще зависи не толкова от обема на инвестициите и създадените работни места, колкото от това, че ще позволи развитие и задържане на талантливите българи.

Проектът е много сложен и голям, опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана и развой на военноотбранителни системи в Европа, каза управителят на „Ендуросат“ Райчо Райчев. Първата фаза ще продължи три години, като ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, ще направим огромна зелена зона и ще направим първата част от индустриалния парк, посочи Райчев.

Той обясни, че новото поколение сателити на компанията е успешно и се доближава като маса на самолет „Боинг 737“, което изисква такъв голям терен като летище „Доброславци“. Амбицията е да направим цялото сглобяване, тестовете и квалификацията на нашите най-нови сателити, за които вече имаме клиенти, каза Райчев. Той добави, че в плана се предвижда и център за развой и образование. Райчев припомни, че в България има магистратура за космически инженеринг и технологии, а целта е завършилите тази специалност студенти да бъдат събрани на едно място в кампус.

Кметът на район „Нови Искър“ Владислав Владимиров каза, че реализирането на проекта на територията на района и по-специално в село Доброславци, е повод за изключителна гордост. По думите му летището е било изоставено прекалено дълго време, а предстоящата инвестиция ще даде тласък на развитието на района чрез разкриване на нови работни места и ще вдъхне нов живот на пространството, което години наред е било оставено да се саморазрушава.

В отговор на журналистически въпрос дали протоколът от замразяването на договора с „Боташ“ ще стане публично известен, премиерът отговори: „Обърнете се към търговските дружества – само те имат правото, ако решат, да публикуват“.