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Екипите на пожарната в Пловдив са реагирали на 22 произшествия в областта през последното денонощие

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Екипите на пожарната в Пловдив са реагирали на 22 произшествия в областта през последното денонощие
Екипите на пожарната в Пловдив са реагирали на 22 произшествия в областта през последното денонощие
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Пловдив,  
06.08.2026 09:56
 (БТА)

Екипите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив реагираха на 22 произшествия на територията на областта през последното денонощие, съобщиха от пресцентъра на пожарната.

Сред по-характерните инциденти е пожарът в складова база на на територията на завод "Родина“ в Пловдив, възникнал около 03:49 часа тази сутрин. Огънят е обхванал приблизително 350 тона балирана хартия и 100 кв. м постройка. В потушаването са се включили 14 екипа, като дейността по окончателното ликвидиране и разчистване продължава.

Тази сутрин пожар горя аптека на бул. „Шести септември“ в Пловдив. Огън е бушувал и в къща в Карлово.

Пожарникари дежуриха на пожара и в село Стрелци, който вече е ликвидиран, но един екип е на място, за да следи евентуално възобновяване на локални огнища.

По време на дежурството екипите са реагирали и на множество пожари в сухи треви, отпадъци и други сигнали за помощ.

/ТНП/

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