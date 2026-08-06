Екипите на пожарната в Пловдив са реагирали на 22 произшествия в областта през последното денонощие

Екипите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив реагираха на 22 произшествия на територията на областта през последното денонощие, съобщиха от пресцентъра на пожарната.

Сред по-характерните инциденти е пожарът в складова база на на територията на завод "Родина“ в Пловдив, възникнал около 03:49 часа тази сутрин. Огънят е обхванал приблизително 350 тона балирана хартия и 100 кв. м постройка. В потушаването са се включили 14 екипа, като дейността по окончателното ликвидиране и разчистване продължава.

Тази сутрин пожар горя аптека на бул. „Шести септември“ в Пловдив. Огън е бушувал и в къща в Карлово.

Пожарникари дежуриха на пожара и в село Стрелци, който вече е ликвидиран, но един екип е на място, за да следи евентуално възобновяване на локални огнища.



По време на дежурството екипите са реагирали и на множество пожари в сухи треви, отпадъци и други сигнали за помощ.