От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема изцяло дейностите по почистване в Зона 3 в столицата, каза зам.-кметът по екология инж. Неделков

От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема изцяло дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3 - районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”, каза зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков на брифинг пред сградата на Столичната община в столицата във връзка с подписването на договора за чистота в Зона 3.

На финалната права сме – остават ни няколко дни за събиране на всички документи и подписване на дългоочаквания договор за чистота в Зона 3, каза още Неделков.