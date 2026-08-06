През преходни и заключителни разпоредби на бюджетен закон се прави огромна промяна в трудовото законодателство без обществено обсъждане, каза омбудсманът

През преходни и заключителни разпоредби на бюджетен закон се прави една огромна промяна в трудовото законодателство без обществено обсъждане, без да се вземат предвид мненията и становищата на синдикатите, работодателите и работниците, а уредбата е толкова обща, че по-скоро създава чувство на несигурност в гражданите. Това каза омбудсманът Велислава Делчева в "Денят започва" по БНТ относно промените в Кодекса на труда при отчитане на трудовия стаж.

Трябва да се направи анализ дали промените са пропорционални на целта, която искат да постигнат с това изменение на закона, поради липса на мотиви и предварителна оценка на въздействието, посочи Делчева, като допълни, че "мотиви няма и чрез злоупотреба на законодателна техника се вкарват промени, които изискват самостоятелно обмисляне".

В Конституционния съд работят отговорни хора и въпреки че се знае, че отнема повече време, това все пак е бюджетен закон и те ще вземат предвид, че е действал една година, посочи тя във връзка със сезирането на Конституционния съд заради „замразяването“ на минималната работна заплата и трудовия стаж. Общественият защитник очаква КС да вземе предвид, че законодателните промени налагат съдиите да се произнесат по-бързо, тъй като те ще важат и занапред.

По думите ѝ не се прави разлика между трудов стаж, работно време и осигурителен стаж. Работното време е времето, в което сме длъжни да се трудим, каза тя, като добави, че няма как да има несправедливост между хората, които са на осем часа и спрямо тези на четири, защото възнаграждение се получава съобразно изработеното време. Трудовият стаж е опитът през времето, в което се трудим и календарен период, в който сме в задължително правоотношение с работодателя и то води след себе си допълнителни права, каза Делчева.

Има и по-добър начин да се борим със сивия сектор, а и осигурителният стаж също не трябва да се смесва с трудовия, защото той се определя въз основа на осигуровките, които се плащат, отговори Делчева на въпроса дали работещите на четири часа са най-уязвимите или са част сивия сектор. Тя даде пример с майчинството и платения отпуск, които се зачитат за трудов и осигурителен стаж, но в действителност не се работи.

По отношение на минималната работна заплата омбудсманът посочи, че няма яснота кога ще има нов механизъм за изчисляването ѝ. БТА припомня, че на 24 юли тази година парламентът реши да се изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а дотогава тя да остане на нивото от 2026 г., т.е. 620 евро.

Към момента в нашата институция жалбите по отношение на цените в евро са единични – най-много бяха в периода, в който се въвеждаше еврото, посочи омбудсманът. Контролните органи продължават да си вършат работа и искам да призова гражданите всеки път, когато виждат нередност, да им сигнализират, допълни Делчева.