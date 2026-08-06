Нивото на Дунав при Лом продължава да спада, вече е 14 сантиметра под морското равнище

Нивото на Дунав при Лом се е понижило с три сантиметра за последното денонощие и вече е 14 сантиметра под морското равнище, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

От 30 юли до днес нивото се е понижило с 22 сантиметра, като спадането е с по няколко сантиметра на ден, а не рязко.

Заради маловодието по бреговете на реката край Лом и близките селища са се показали големи ивици земя, които обичайно са под водата. Сега реката тече далеч от защитните диги, а между тях расте трева или се вижда напукана земя. В близост до Лом от водата се е показал голям остров, който разполовява реката на две части и там тя тече на отделни ръкави, като затруднява корабоплаването.

Местните хора разказват, че в последните години почти всяко лято през август нивото на реката спада и от водата се показват по-големи острови и малки островчета. Някои рибари използват това и вадят от островите лигнитни въглища, прекарват ги с лодки до брега, изсушават ги и през зимата се топлят с тях в домовете си, като ги горят в печките на твърдо гориво.

Най-високото ниво в историята на измерванията в българския участък на Дунав е достигнато при Лом през април 2006 година – 978 сантиметра над морското равнище. Тогава реката залива части от Дунавския парк в Лом, но благодарение на изградените временни защитни диги не се стига до наводнение. В следващите години в района на парка е изградена висока стена, която осигурява защита на града до нива от 10 метра над морското равнище. През последните две десетилетия при Лом не са регистрирани критично високи нива, а през по-голямата част от годината водите на голямата река не достигат до защитните диги по брега и остават на значително разстояние от тях, което в този момент е рекордно голямо.

От Община Лом съобщават, че имат план за действие при високи нива на Дунав – при достигане на определена височина на водния стълб се изграждат временни защитни диги на определени ниски участъци от брега, след това при още по-високи нива на други места, но няма план за действие при ниски нива.