Нивото на Дунав при Русе спадна до минус 101 см, ограниченията за корабоплаването остават

Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада и към днешна дата е достигнало минус 101 см спрямо условната нула, което е с 4 сантиметра по-ниско спрямо предходното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителната агенция (ИА) „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ППД).

От агенцията допълниха, че ограниченията в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на реката заради ниските водни нива.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа не са регистрирани плавателни съдове, заседнали във или извън фарватера.

Изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев коментира преди дни, че има конвои, които изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива.

Според данните за българския участък на Дунав се запазва тенденцията към относително задържане на водните нива, като отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Въпреки това, хидроложката обстановка по реката остава усложнена.