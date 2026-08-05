Убитият мъж на Младежкия хълм в Пловдив е от Кричим, съобщи кметът на града Атанас Калчев

Убитият мъж на Младежкия хълм в Пловдив е 31-годишният Георги Кузев, жител на град Кричим. Това съобщи кметът на града Атанас Калчев, който изказа съболезнования към семейството, близките и приятелите на мъжа.

Калчев призова към отговорност в публичното говорене, докато компетентните органи извършват разследването, което е все още в ранен етап. По думите му случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на извършеното престъпление.

Според Калчев случаят поставя въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм в Пловдив и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда.

По-рано днес от полицията и прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебното производство след сигнал, получен около 17:20 ч. вчера, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал.