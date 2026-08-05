Преписката за словесната агресия между български и италиански младежи в Банско е в прокуратурата, участниците са установени

По случая със словесна агресия между български и италиански младежи пред хотел в Банско е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Първоначалната информация за инцидента от 2 август се появи вчера в италиански медии, като бе посочено, че група неонацисти се е опитала да нахлуе в хотел в София, където е отседнала група от млади италиански евреи. В същия ден от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезираха по информация в медиите и съобщиха, че започват незабавна проверка, като за случая нямат официално постъпил сигнал. Малко по-късно от МВР уточниха, че случаят е от Банско.

Началникът на Районното управление в града Християн Пармаков заяви на брифинг, че около 23:30 ч. е подаден сигнал за лица, заплашващи със саморазправа пред хотел в града. Изпратени са полицейски служители, които са установили, че до физическа саморазправа не се е стигнало, а участниците са установени. "По предварителни данни може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани с непристойни жестове и знаци", каза Пармаков.

Той обясни, че чужденците са пристигнали в Банско преди около две седмици и е имало неколкорактни сигнали за тяхно непристойно поведение. То се е изразявало във вдигане на шум след 23:00 ч., хвърляне на предмети през терасите и прозорците, показване на непристойни жестове към преминаващите граждани и отправяне на обиди към тях. Има и сигнал, според който част от чужденците са прескачали огради и са влизали в частни имоти на жители на Банско. Началникът на районното управление съобщи още, че управителят на хотела е изготвил протокол за увредено имущество на стойност 15 хиляди евро.

Полиция е идвала няколко пъти в хотела, в който са били настанени чужденците, участвали в конфликт с българи, каза и управителят на хотела Асен Левов. Екипи на полицията са викани с цел укротяване на децата и поради други проблеми, които създават, посочи той. По думите му последната случка, добила популярност, не е първа и единствена.

Кметът на Банско Стойчо Баненски заяви, че полицията и общинските структури са реагирали адекватно на случая с италианските ученици.

Апелираме органите на реда да свършат своята работа. Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, вредни за всяко общество и в частност сега за България. Това каза председателят на Организацията на евреите в България „Шалом“ д-р Алина Леви пред журналисти в Еврейския културен дом в София по повод информацията в италиански медии за инцидента.

От Министерството на външните работи (МВнР) заявиха, че България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм и е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от МВнР в социалната мрежа Екс.